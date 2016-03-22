Через вибух в центрі Кіровограда госпіталізовані двоє чоловіків
Внаслідок вибуху в центрі Кіровограда поранено двох чоловіків.
Як повідомив УНІАН головний лікар Кіровоградської обласної лікарні Лариса Андрєєва, до лікарні госпіталізовано двоє чоловіків, які постраждали внаслідок вибуху на площі Богдана Хмельницького.
Зараз вони перебувають в операційній.
«В одного чоловіка осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, в іншого – черевної порожнини», - зазначила Андреєва.
Наразі лікарі не готові давати будь-які прогнози.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11 години на площі Богдана Хмельницького у центрі Кіровограда біля офісних центрів пролунав потужний вибух.
За даними поліції, вибухнув невідомий пристрій, який був залишений в металевому баку для сміття. Фрагменти вибухового пристрою відібрані для проведення спеціальних експертиз.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 та ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство).