Україна ніколи не визнає судилища над Надією Савченко – Порошенко

Про це йдеться у заяві президента Петра Порошенка, розміщеній у Facebook.

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«Шкода. Нічого, навіть віддалено схожого на суд, в процесі проти Надії Савченко світ не побачив. Це було ганебне судилище, яке країна-агресор влаштувала проти українського Офіцера з великої літери, яка, як і належить, боронила свою землю від ворожих зазіхань», - наголосив президент.

«Україна ніколи, - ще раз наголошую, ніколи! - не визнає ані цього судилища, ані їхнього так званого вироку, який своєю абсурдністю і жорстокістю свідчить про повернення російської юстиції в часи Сталіна-Вишинського», - додав президент.