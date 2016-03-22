ОБСЄ закликає Росію негайно звільнити Савченко

"Звільнення Савченко буде мати велике гуманітарне значення, враховуючи її проблеми зі здоров'ям, і додасть упевненості в мирному процесі, націленому на вирішення дворічної кризи в Україні", - йдеться в заяві Майкла Лінка, передає Бі-бі-сі.

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Він також зазначив, що співробітникам ОБСЄ не дали можливість відвідати Надію Савченко і офіційно спостерігати за судом над нею, незважаючи на прохання організації. За словами Майкла Лінка, вимоги ОБСЄ відповідали міжнародним стандартам у галузі судочинства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський суд визнав Надію Савченко винною у вбивстві російських журналістів і засудив до 22 років ув'язнення. Крім того, українка повинна буде виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за незаконний перетин російського кордону.