Винесений Савченко вирок не обґрунтований і не має залишатися у силі - HRW

Про це заявляють у правозахисній організації Human Rights Watch (HRW), повідомляє Радіо Свобода.

«Надії Савченко не був забезпечений справедливий суд, винесений вирок не обґрунтований і не має залишатися у силі. Безумовно, смерть Ігоря Корнелюка і Антона Волошина (російських журналістів – ред.) вимагає притягнення винних, але не у рамках процесу, який був вкрай політизований з самого початку і який не відповідає базовим вимогам до правосуддя», – йдеться у заяві директора HRW по Європі і Середній Азії Х’ю Вільямса.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.