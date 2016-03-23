ГПУ хоче притягнути до відповідальності суддів та прокурорів РФ, які незаконно ув'язнили Савченко

Генеральна прокуратура України має намір притягнути до кримінальної відповідальності трьох російських суддів і трьох прокурорів, які незаконно ув’язнили українську льотчицю Надію Савченко, і вже підготувала відповідні повідомлення про підозру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

Читайте такожВинесений Савченко вирок не обґрунтований і не має залишатися у силі - HRW

"Вчора до ЄРДР було внесено два кримінальних провадження. Перше - за статтею 375 ч. 2 Кримінального кодексу України стосовно суддів Донецького міського суду Росії, воно пов'язане із винесенням завідомо неправосудного рішення щодо Надії Савченко. Це провадження стосується суддів Леоніда Степаненка, Алі Хайбулаєва, Євгена Черниша. Друге кримінальне провадження стосується прокурорів Генпрокуратури РФ Павла Філіпчука, Дмитра Юношева, Владислава Кузнєцова. Тут у нас ч.2 ст. 372 ККУ - незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності", - сказав Куценко.

Також він додав, що стосовно цих осіб вже складено повідомлення про підозру, а в подальшому через міжнародне доручення ці повідомлення будуть спрямовані до РФ. У дорученні йтиметься про вручення підозр цим особам, та можливість проведення допитів їх з тих питань, які поставлять українські прокурори.

За словами Куценка, у Росії тоді буде вибір - виконати доручення або відмовитися від їх виконання.

"Ми прогнозуємо відмову, і будемо звертатися до Інтерполу щодо оголошення цих осіб у міжнародний розшук, що дозволить нам розпочати процедуру заочного засудження", - наголосив Куценко.

Крім того, він додав, що після заочного засудження ці особи вже розшукуватимуться для відбування покарання.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Читайте такожУкраїна ініціює дебати у справі Савченко на квітневій сесії ПАРЄ

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Учора СБУ завершила заочне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою ватажка терористичної організації "Луганська народна республіка" Ігоря Плотницького у скоєнні ряду злочинів, серед яких - викрадення у складі групи та незаконне позбавленні волі Савченко, її незаконне переправлення через державний кордон.