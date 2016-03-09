"Потрібно знати міру": Американський сенатор закликав Путіна звільнити Надію Савченко

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Росія повинна звільнити незаконно затриману українську льотчицю Савченко. Потрібно знати міру", - написав він.

Russia needs to release unjustly detained Ukrainian pilot #Savchenko. Enough is enough. https://t.co/TsRTU442yA — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 8, 2016

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник російського міністерства закордонних справ (МЗС) Марія Захарова назвала заклик держдепартаменту США звільнити українську льотчицю Надію Савченко прямим тиском на суд.

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За її словами, "в Мінських домовленостях ні слова не говориться про Надію Савченко, і ні під один випадок описаний там її справа не підпадає".

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Раніше, держсекретар США Джон Керрі від імені Сполучених Штатів Америки закликав Російську Федерацію негайно звільнити українську льотчицю Надію Савченко. У своєму зверненні Керрі зазначив, що суд над Савченко і продовження утримання її під вартою демонструє зневагу до міжнародних стандартів, а також зобов'язань Росії в рамках Мінських угод.