Порошенко розповів, чому не оголосили сьому хвилю мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу перед колективом Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова та особовим складом Збройних Сил України.

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«Вчора у мене разом з міністром оборони та начальником Генштабу відбулася зустріч з командирами бригад і більшості батальйонів, я попросив підняти руку тих, хто на сьогоднішній день немає мінімального рівня грошового забезпечення за межами АТО для солдата, щоб він отримував менше 7 тисяч гривень, а в зоні АТО на передньому краї (солдат) не менше 11 тисяч», - заявив він.

«Це одразу різко підвищило кількість добровольців бажаючих укласти контракт для служби в ЗСУ і це дозволяє мені поки що не оголошувати мобілізацію, а після її оголошення вона буде суттєво скорочена – в три-чотири рази», - додав президент.

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За його словами з 1 січня 2016 року до лав ЗСУ на контракт надійшло майже 14 тис. заяв, це - якісно нова армія вмотивованих, підготовлених військових, більшість з них з досвідом участі в АТО.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що проведення мобілізації буде залежати від ситуації на лінії зіткнення.