Російські пранкери розповіли, як готували "лист Порошенка" до Савченко

Вони повідомили, що пішли на такий крок, прочитавши топ новин "Яндексу", передає "Медуза".

"Так майже завжди буває: робимо те, що на хвилі. Бувають ж нерозкриті журналістами теми, коли читаєш і залишаються питання до героїв... Вирішили: чому б нам не зробити пранк із Савченко? Приїхали додому, почали придумувати", - згадує пранкер Лексус.

Потім вони почали думати, як і що зробити. Спочатку зателефонували її адвокату Фейгіну, представившись адміністрацією Порошенка. Запитали у нього, чи може він передати телефон їй в камеру, щоб у певний момент їй подзвонив сам Порошенко. Фейгін відповів, що такої можливості немає.

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Тоді пранкери зрозуміли, що можна написати лист Савченко.

"Я у фейсбуці кинув питання: чи є хтось україномовний? За півгодини відгукнулися 11 осіб. Ми їм скинули текст листа, через годину нам скинули переклад, і ми кинули лист Фейгіну", - розповів Лексус.

Як відомо, наступного дня зранку Фейгін поїхав до СІЗО і передав цей текст Савченко.

"І все пішло-поїхало, Савченко припинила голодування. І у нас почалася війна з Фейгіним", - підсумували пранкери.

Раніше у м ережі з'явилося відео зустрічі російських пранкерів Вована і Лексуса з адвокатом української льотчиці Надії Савченко Марком Фейгіном. Останній різко відреагував на появу пранкерів у ресторані.