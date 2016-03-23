Російські пранкери розповіли, як готували "лист Порошенка" до Савченко
Пранкери Вован і Лексус розповіли, як вони готували "лист Порошенка" до української льотчиці Надії Савченко.
Вони повідомили, що пішли на такий крок, прочитавши топ новин "Яндексу", передає "Медуза".
"Так майже завжди буває: робимо те, що на хвилі. Бувають ж нерозкриті журналістами теми, коли читаєш і залишаються питання до героїв... Вирішили: чому б нам не зробити пранк із Савченко? Приїхали додому, почали придумувати", - згадує пранкер Лексус.
Потім вони почали думати, як і що зробити. Спочатку зателефонували її адвокату Фейгіну, представившись адміністрацією Порошенка. Запитали у нього, чи може він передати телефон їй в камеру, щоб у певний момент їй подзвонив сам Порошенко. Фейгін відповів, що такої можливості немає.
Читайте такожСавченко не відмовиться від адвоката Фейгіна через історію з листом від пранкерів
Тоді пранкери зрозуміли, що можна написати лист Савченко.
"Я у фейсбуці кинув питання: чи є хтось україномовний? За півгодини відгукнулися 11 осіб. Ми їм скинули текст листа, через годину нам скинули переклад, і ми кинули лист Фейгіну", - розповів Лексус.
Як відомо, наступного дня зранку Фейгін поїхав до СІЗО і передав цей текст Савченко.
"І все пішло-поїхало, Савченко припинила голодування. І у нас почалася війна з Фейгіним", - підсумували пранкери.