З'явилося відео зустрічі адвоката Савченко з пранкерами, які обманули його

Як видно з відеозапису, Фейгін різко відреагував на появу пранкерів у ресторані.

"Швидко збризнули обоє звідси. Ти все зрозумів? Я тобі сказав відійди звідси", - обурився Фейгін. При цьому він додав, що це продовження "того ж самого".

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Після цих слів адвокат Савченко забрав свої речі і вирішив залишити ресторан.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про те, що Надія Савченко, яка незаконно утримується в російському СІЗО, припинила сухе голодування після того, як її про це у листі попросив президент Петро Порошенко. Пізніше в Адміністрації глави держави заявили, що лист, який їй нібито відправив Порошенко, є фейком.

Після цього російські пранкери Лексус та Вован зізналися, що самостійно написали документ і передали його одному із захисників Савченко - Фейгіну. Пранкери пояснили, що, в першу чергу, переслідували "гуманні цілі".