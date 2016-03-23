У 2015 році за видачею шенгенських віз українцям лідирувала Словенія

Про це свідчить статистика Єврокомісії щодо роботи всіх консульств шенгенських держав, повідомляє "ЄвроПравда". Найпростіше українцям отримати багаторазову візу у консульстві Словенії. 99,7% з тих, кому словенці видали візу у 2015 році, отримали право багаторазового в’їзду до країн Шенгену.

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Словенія вже багато років поспіль є лідером за цим показником, однак ця держава не є популярним туристичним або бізнес-напрямком і отримує небагато заявок – за минулий рік туди подавалися лише 5,6 тис. громадян. Рівень відмов в посольстві Словенії склав 4,5% - вище за середній показник.

На другому місці – Литва, яка має одні з найбільш дружніх до України консульств. 79,4% заявників отримали багаторазові візи. Рівень відмов – один з найнижчих - 1%

Третє місце – посіла Польща, з середнім показником по всіх консульствах в Україні 72,2%. Водночас, різні консульства Польщі показали вкрай суперечливу практику.

Відсоток мультивіз тут коливається від 45% в Одесі до 79,7% у Вінниці. При цьому розбіжність у рівні відмов ще більша - від 1,4% до 12%. Варто зазначити, що показники мультивіз у 2014 році в різних консульствах Польщі відрізнялися ще більше – від 26 до 83% (лідер та антилідер - незмінні).

Натомість Словаччина, яка має консульства у Києві та Ужгороді, показує рівномірну візову практику (71,3% та 71,8% мультивіз, 2,9% та 3% відмов). Ця країна посіла четверте місце за часткою багаторазових віз.

Замикають п’ятірку Нідерланди з показником у 69,8% мультивіз.

Як повідомляло видання, за статистикою, в 2015 році українці рідше подавалися на Шенген, ніж роком раніше.

Також відомо, що в 2015 різко зріс рівень відмов українцям у оформленні віз. Зокрема, польське консульство у Вінниці відмовило 12% аплікантів. Ще 7 дипустанов мають рівень відмов вищий за 5%.