Деякі посольства країн Шенгенської зони не відкривають візи за новими біометричними паспортами

Візові центри деяких посольств країн шенгенської зони відмовляються приймати від громадян України біометричні документи для оформлення віз.

Про існування такої проблеми повідомляють експерти, також її визнають дипломати, повідомляє Українська правда.

"На сьогодні за біометричними паспортами неможливо відкрити шенгенські візи. Проблема в тому, що кожне консульство повинно мати при собі фізично бланк біометричного паспорта. Однак з МЗС в посольства не передано достатньої кількості паспортів, щоби посольство могло звірити (зі зразком) і перевірити, чи це справжній паспорт", - заявив голова правління Українського інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук в понеділок на прес-конференції в УКМЦ.

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Він зазначив, що деякі посольства вже отримали необхідні зразки. "В МЗС знають про цю проблему. За нашими даними, МЗС має вирішити її протягом тижня", - повідомив експерт.

В генконсульстві Польщі у Львові підтвердили, що протягом тривалого часу не ставили візи у документи з біометрикою.

"Паспорти дуже хороші, але виникла проблема з тим, що їх потрібно було спочатку ратифікувати - цей біометричний паспорт потрібно було показати іншим державам для того, щоб вони його визнали. Також представити консульським установам", - розповів генконсул Польщі у Львові Ярослав Дрозд, якого цитує Укрінформ.

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"Адже ми не можемо поставити візу лише тому, що бачили зразок паспорта в газеті", - зазначив дипломат, додавши, що генконсульство вже розпочало приймати документи, але отримати візу у такий паспорт буде можливо не раніше, ніж за два тижні.

Як відомо, Україна від 12 січня розпочала оформлення біометричних паспортів громадянина для виїзду за кордон.