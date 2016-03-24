Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть на травневі свята

10:59, 24 березня 2016
Суспільство
5427

На травневі свята українці відпочиватимуть з 30 квітня по 3 травня та з 7 по 9 травня.

УНИАН

Про це йдеться у рішенні Кабміна.

Зазначається, що цьогоріч на 1 травня припадає День міжнародної солідарності трудящих та Великдень.

Читайте такожУкраїнці відпочиватимуть чотири дні з нагоди 8 Березня (документ)

Таким чином, 1 і 2 травня - державні вихідні, але 1 травня - неділя, тому 3 травня українців чекає додатковий вихідний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter