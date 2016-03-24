Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть на травневі свята
10:59, 24 березня 2016Суспільство
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На травневі свята українці відпочиватимуть з 30 квітня по 3 травня та з 7 по 9 травня.
Українці будуть відпочивати з 30 квітня по 3 травня та з 7 по 9 травня / Фото УНІАН
Про це йдеться у рішенні Кабміна.
Зазначається, що цьогоріч на 1 травня припадає День міжнародної солідарності трудящих та Великдень.
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Таким чином, 1 і 2 травня - державні вихідні, але 1 травня - неділя, тому 3 травня українців чекає додатковий вихідний.
Як будуть відпочивати на травневі в Україні
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