Українцям обіцяють сонячні та теплі вихідні: температура сягне +13 градусів

5-6 березня в Україні почне рости атмосферний тиск, опади припиняться і в більшості областей переважатиме сонячна суха повітряна маса, лише в суботу в Криму, Приазов'ї та на крайньому півночі можливі невеликі дощі, передає Opogode.ua.

Температура повітря підвищиться. 5 березня очікується на заході, півдні і сході до +10+13 градусів, на решті території ще буде прохолодно, 3-9 градусів тепла. У неділю тепла погода охопить більшість областей України.

У західній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень 7-13 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха погода, лише в Чернігівській і Сумській області 5 березня місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5.03 3-9 градусів тепла, 6.03 7-12 тепла.

У центральній частині буде сухо. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 6-13 градусів тепла.

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У східних областях очікується суха погода, лише 5.03 в Приазов'ї невеликий дощ. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-13 градусів тепла.

У південній частині 5.03 місцями пройдуть незначні дощі, 6.03 очікується суха погода. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень 7-14 градусів тепла.

У Києві 5-6 березня буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 1-4 градуса тепла, вдень 5.03 4-6 градусів тепла, 6.03 7-10 градусів тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12 м/с.