Активісти блокади Криму починають чергування з прикордонниками на адмінкордоні

Про повідомив голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов, передає Крим.Реалії. "28 березня приступають до несення служби представники "Аскер", на посилення прикордонної та митної служб. Отримали всі дозволи, все узгоджено. У нас йде посилення адмінкордону в повному обсязі. Якраз із початком командно-штабних навчань", – повідомив Олександр Воробйов.

Читайте такожНовий формат блокади Криму: активісти хочуть почати чергування на адмінкордоні вже цього тижня

20 вересня 2015 року почалася безстрокова акція із блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.

У середині січня 2016 року акція з блокади Криму змінила формат. Її учасники готувалися до спільного з українськими прикордонниками несення служби в складі об'єднання "Аскер". Спікер Держприкордонслужби Олег Слободян розповів, що заліки за результатами спецпідготовки склали 33 з 60 активістів.

За словами Слободяна, функції в активістів – консультативні. Вони не матимуть права безпосередньо втручатися в роботу контрольних служб на адмінкордоні з Кримом, спільно з ними перевіряти документи або оглядати багаж. Вони матимуть право лише рекомендувати або радити.