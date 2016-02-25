Активісти блокади Криму заявили, що патрулюватимуть сусідні з окупованим півостровом райони разом з поліцією

Про це розповів глава штабу акції Ленур Іслямов, передає "Крим.Реалії".

"Це не боротьба з екстремізмом і сепаратизмом, а боротьба саме з грабежами, з такими елементарними речами, як крадіжки особистого майна в людей. Взаємодія з поліцією в плані безпеки в цих районах, наведення порядку там. Може, поліції все-таки недостатньо в тому обсязі, який потрібен на такій території, тому ми будемо допомагати", – пояснив Іслямов.

За його словами, такі плани узгоджені з місцевою поліцією. Наразі завершується навчання активістів спільно з прикордонниками, а в подальшому відбуватиметься навчання з поліцейськими для організації спільного патрулювання.

Читайте такожЯкщо окупанти продовжать репресії і проллється кров, ми зайдемо в Крим раніше - Іслямов

Начальник Генічеської поліції Андрій Лещенко підтвердив, що таке патрулювання планується. "Така практика існує не тільки в нашому районі, а й по всій Україні. Люди виявляють активну громадянську позицію, допомагають поліції в охороні порядку. Ми повинні це тільки вітати", – сказав Лещенко.

Він зазначив, що патрулювання планують організувати після того, як активісти пройдуть процес реєстрації свого об'єднання і будуть завершені "всі юридичні питання".

Повідомлялося, що активісти з громадського формування "Аскер" будуть розділені на три загони, які чергуватимуть на КПВВ в "Каланчаку", "Чаплинці" і "Чонгарі". Однак терміни початку спільної з прикордонниками служби невідомі.

За словами активістів, вони не отримуватимуть зарплати, оскільки виконують свою роботу на добровільних засадах. Але форму, за їхніми словами, отримали як благодійну допомогу з Туреччини, і в подальшому спиратимуться на пожертвування.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року між материковою Україною і півостровом проляг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. Крим оголосили тимчасово окупованою територією.