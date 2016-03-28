Під АП зібрався пікет: вимагають відставки Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції - близько 200 осіб - вимагають від президента не зволікати з відставкою Шокіна.

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що лише громадський тиск на владу дозволить зрушити проблему з місця та очистити органи прокуратури від корупціонерів.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови № 4122 про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора.

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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент має розглянути цього пленарного тижня (29 березня - 1 квітня).

Шокін був призначений на посаду генпрокурора 10 лютого 2015 року.