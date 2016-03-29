У Капітолії після стрілянини обмежили доступ на виступ Порошенка

На виступ президента Петра Порошенка на Українському форумі у Вашингтоні зможуть потрапити тільки власники спецперепусток. Про це, посилаючись на надіслані організаторами заходу повідомлення, пишуть "РИА Новости".

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Планувалося, що форум відбудеться на Капітолійському пагорбі в центрі для відвідувачів в середу. Порошенко повинен виступити ввечері. Спочатку було вирішено, що частина публіки може перебувати під час його виступу в залі за спецзапрошеннями, а всі інші будуть дивитися на моніторі з додаткової аудиторії. Однак після вчорашньої стрілянини заходи безпеки були посилені.

"У зв'язку з новими побоюваннями, пов'язаними із забезпеченням безпеки в центрі для відвідувачів на Капітолійському пагорбі, ми більше не зможемо прийняти в додатковій аудиторії стільки народу, скільки планувалося раніше. Присутній на виступі або дивитися його зможуть тільки власники квитків. Ми з жалем повідомляємо вас, що ви не зможете побачити і почути виступ президента Порошенко в середу ввечері", — повідомив віце-президент Американо-українського фонду, який організовує форум, Джон Кун.

Повідомляється також, що згідно з програмою, у форумі беруть участь, переважно, колишні американські політики, а також громадські діячі та бізнесмени. Його засідання присвячені таким темам, як "Людська ціна війни на Україні", "Економічний розвиток та відновлення України", "Від Будапешта до Мінська і далі".

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі для відвідувачів в будівлі Конгресу США у Вашингтоні чоловік відкрив стрілянину.