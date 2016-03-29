У США прокоментували пропозицію про обмін Савченко на "торговця смертю" і наркодилера

13:08, 29 березня 2016
Суспільство
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт вважає смішною пропозицію про обмін льотчиці та народного депутата Надії Савченко на громадян Росії Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, які відбувають покарання у США.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайетт сказав під час публічної дискусії в Києві на тему "США для України: партнер, патрон або союзник?".

"Пропозиція для обміну - це просто смішно. Савченко незаконно утримують у Росії. Вона була захоплена незаконно, і Мінськими угодами її треба звільнити. І на цьому крапка", - сказав Пайєтт.

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Як наголосив посол, президент України Петро Порошенко зробив "щедру пропозицію" обміняти Савченко на двох російських спецназівців, які воювали на території України – Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова.

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