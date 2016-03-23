В ОБСЄ вважають можливим обмін Савченко на російських військових
16:49, 23 березня 2016Суспільство
313
Обмін незаконно засудженої російським судом української льотчиці Надії Савченко на російських військових можливий.
REUTERS
Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками засідання у Мінську.
Читайте такожПорошенко запропонував Путіну обміняти Савченко на двох російських військовослужбовців (відео)
"Відповідь на ваше питання - так!", - заявив Мартін Сайдік, прокоментувавши чи є можливість обміняти Надію Савченко на певних російських полонених після оголошення їй вироку у російському суді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter