В ОБСЄ вважають можливим обмін Савченко на російських військових

Про це заявив спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками засідання у Мінську.

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"Відповідь на ваше питання - так!", - заявив Мартін Сайдік, прокоментувавши чи є можливість обміняти Надію Савченко на певних російських полонених після оголошення їй вироку у російському суді.