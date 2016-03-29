"Реванш і помста": колишній заступник Шокіна заявив про відкриті проти нього справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Касько заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Ми починали свою роботу в Генеральній прокуратурі зі справи “діамантових прокурорів”, але більше намагалися реформувати прокуратуру до європейських стандартів. Звільняючись, я висловив свою думку Давіду щодо подальшого розвитку подій. І, на жаль, ці прогнози збулися”, - зазначив він.

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На переконання Каська, його звільнення та звільнення Сакварелідзе з посад заступників генпрокурора є помстою.

“Те, що ми маємо зараз, - це реванш. Звільнення, порушення кримінальних проваджень — помста щодо всіх осіб, які намагалися щось змінити в органах прокуратури. Щоб органи прокуратури стали незалежними, некорумпованими, щоб вони були приведені до загальновизнаних європейських стандартів”, - сказав Касько.

За його словами, питання не в тому, що він та Сакварелідзе були звільнені, а питання в тих слідчих і прокурорах, які повірили їм, що можна щось змінити в прокуратурі.

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За словами Каська, на сьогодні проти нього відкрито 5 кримінальних проваджень.

При цьому він висловив здивування, що особисто генеральний прокурор Віктор Шокін (згоду на звільнення президентом якого дала сьогодні Верховна Рада - УНІАН) підписав клопотання про накладення арешту на його квартиру, але у той же час висловив думку, що це сталось через те, щоб будь-хто інший, розуміючи що це незаконно, не поставив свій підпис під цим рішенням.

Разом з тим Касько заявив, що «необхідно, щоб ЗМІ і громадськість зрозуміли, що справу “діамантових прокурорів” не можна залишати поза увагою, і вона повинна бути постійно в полі зору. Ця справа має бути доведена до кінця тією ж командою, яка її розпочала, і не була загублена».

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури України через незгоду з діями керівництва відомства.

Сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Довідка УНІАН. Колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.

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Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора Сакварелідзе.

24 березня Сакварелідзе заявив, що в ГПУ продовжуються звільнення слідчих, які розслідували справу "діамантових прокурорів». За його словами, в Генпрокуратурі «зараз робиться все, щоб паралізувати цю справу».

Він також назвав Шокіна адвокатом Корнійця і Шапакіна.