Сакварелідзе відмовився назвати прізвище того, хто запропонував йому $10 мільйонів хабара

Заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе відмовився назвати прізвище того, хто пропонував йому хабар у 10 млн дол.

Як передає УНІАН, на засіданні парламенту, де присутній Сакварелідзе, кілька народних депутатів виступили з вимогою, щоб він назвав прізвище людини, яка пропонувала йому хабар.

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Сакварелідзе сказав, що «у цій справі порушено кримінальну справу».

«Прізвище та ім'я, на жаль, я не можу сьогодні назвати через те, що йде слідство, але результати слідства будуть оголошені», - наголосив заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю ZN.UA Сакварелідзе заявив, що йому запропонували 10 млн дол. хабара за прикриття незаконної бізнес-схеми.