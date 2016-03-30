Російський військовий корабель проводить радіоелектронну розвідку біля берегів Маріуполя

Російський військовий корабель здійснює радіоелектронну розвідку біля узбережжя Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольський міський сайт з посиланням на спікера сектора "Маріуполь" Олександра Кіндсфатера. "До Маріуполя підійшов російський військовий корабель", - повідомляє сайт і публікує знімок судна. Читайте такожДва російських літаки здійснювали розвідку на адмінкордоні з Кримом Військовий корабель виявлений за 19 кілометрів від Маріуполя. За словами Кіндсфатера, за 12 миль від узбережжя розвідники виявили прикордонний корабель РФ "Тихий Дон", судно здійснювало радіоелектронну розвідку.

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