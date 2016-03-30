Поліція перекрила масштабний канал вивезення бурштину в Китай

Як повідомили УНІАН у департаменті комунікації Національної поліції України, оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно з СБУ та працівниками прокуратури виявили схему скупівлі незаконно видобутого бурштину на території Житомирської і Рівненської областей. До цієї схеми були залучені жителі Києва і Житомирщини, а також громадяни Молдови і Китаю.

Читайте такожБоротьба з нелегальним видобутком бурштину має відбуватись не лише силами Нацгвардії - командувач

Організатори незаконного бізнесу створили мережу скупників бурштину, яка налічувала понад 150 осіб. Вони їздили місцями незаконного видобутку каміння. Гроші на купівлю бурштину надавав мешканець столиці, який і був організатором цієї схеми. Придбане каміння зберігалося на складах на території Житомирщини та Києва. Пізніше з аеропорту Одеси його відправляли до Китаю.

29 березня під час санкціонованих обшуків на складах правоохоронці вилучили понад 200 кг каміння, підготовленого до відправки у Китай.

Ще в середині грудня 2015 року за матеріалами, які зібрали оперативники департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчі ГПУ відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу ("порушення правил охорони або використання надр"). За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Триває розслідування. Вирішується питання про затримання організатора каналу та стосовно нього обрання запобіжного заходу.