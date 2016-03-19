На Житомирщині нелегальні "копанки" бурштину зруйнували екосистему на майже 185 гектарах

У Житомирській області варварське видобування бурштину завдало шкоди екосистемі на площах близько 185 гектарів, відновлювальні роботи уже проведено на майже 40 гектарах.

Про це сьогодні повідомив офіційний сайт ГУ Нацполіції в Житомирській області, передає кореспондент УНІАН.

Згідно повідомлення, 18 березня голова Житомирської ОДА Сергій Машковський разом з керівниками ГУНП Валерієм Рудиком, УСБУ Володимиром Пахнюком, обласної прокуратури Любомиром Війтовичем та представниками інших відповідальних органів відвідали Олевський район. Метою робочої поїздки стало вивчення реального стану справ щодо незаконного видобування бурштину.

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Відбулася зустріч керівників влади з місцевими жителями поблизу приміщення Олевської райдержадміністрації. Під час зустрічі з владою місцеві жителі розповіли, що на Олевщині, де виявлено бурштин, є можливість для людей працювати і заробляти , однак немає законних підстав і узгоджених рішень влади для цього.

Машковський наголосив, що проблема незаконних копалень – "це спільна біда і місцевої громади, і органів влади, і правоохоронців".

Учасники рейду також відвідали місця незаконного видобутку бурштину.

Там керівник ГУНП у Житомирській області Валерій Рудик повідомив, що правоохоронці доклали максимум зусиль, аби зупинити і не допустити подальшого поширення незаконних розкопок для видобутку бурштину та знищення екосистеми регіону.

За ініціативи правоохоронців та підтримки органів влади, лісівників було зруйновано інфраструктуру цих копалень – перекрито доступи до місць можливих покладів. Виставивши пости на автодорогах, фізично обмежено доступ зі спеціальним обладнанням для промислу. Зараз тут працює техніка лісівників, що засипає копанки, готуючи ґрунт до подальшого відновлення. "Зараз копачі працюють тут, фактично, по другому колу",- розповів Рудик.

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Він зауважив також, що техніка лісівників засипає вириті копачами бурштину ями і розкопати їх уже по-третьому разу стане нереально.

"Загалом, за оцінками фахівців, варварське видобування завдало шкоди екосистемі на площах близько 185 гектарів. Відновлювальні роботи уже проведено на майже 40 гектарах. Техніка працює щодня, а з настанням весни перейде і на цілодобовий режим роботи, тож опрацьовуватиме за 24 години до 5 гектарів", - йдеться у повідомленні офіційного сайту ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області посилять охорону місць незаконного видобутку бурштину.