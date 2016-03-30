Російський корабель досі залишається біля узбережжя Маріуполя – прикордонники

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як інформують у відомстві, 28 березня близько 17.30 приблизно за 10 миль від берега поблизу Маріуполя "була виявлена ціль, яка рухалася рекомендованим курсом на схід".

Під час радіообміну ціль була ідентифікована як патрульне судно берегової охорони ФСБ РФ "Тихий Дон", яке не має озброєння на борту. Близько 18.00 для супроводження та спостереження за судном вирушили катери морської охорони Держприкордонслужби, зазначається у повідомленні.

Капітан цього судна заявив, що здійснює контроль за виловом біоресурсів в даному районі, повідомили у прикордонному відомстві.

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Наразі судно все ще перебуває у районі виявлення під наглядом катерів морської охорони Держприкордонслужби. За даним фактом поінформовано підрозділи ЗС України та взаємодіючі правоохоронні органи, наголошується в повідомленні.

При цьому в ДПСУ зазначили, що у відповідності до чинного законодавства (закон України від 20.04.04 №1682-1V, яким ратифіковано договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки), Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами України і РФ.

А у відповідності до додатку 10, протоколу українсько-російської комісії з питань регулювання рибальства в Азовському морі від 29.10.2015 року: "...кожна сторона на рівноправній основі здійснює контроль і моніторинг вилучення ресурсів активними знаряддями лову, що проводиться з використанням риболовецьких, пошукових, приймально-транспортних і науково-дослідних суден".

Як повідомлялося, раніше представник сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер заявляв, що російське судно "Тихий Дон" біля узбережжя Маріуполя проводить радіоелектронну розвідку.