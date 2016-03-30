У поліції заявили, що докладають зусиль для протидії збувачам бурштину

Зусилля поліції спрямовані на протидію збувачам бурштину. Про це перший заступник Голови Національної поліції України Вадим Троян повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, сьогодні, 30 березня, під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Троян поінформував членів комітету про ситуацію, що склалася з незаконним видобутком бурштину у кількох регіонах держави.

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Перший заступник глави Нацполіції зазначив, що наразі правоохоронці відпрацьовують інформацію щодо осіб, які збувають незаконно видобутий бурштин.

«Вже дійсно встановлено багато людей. Я вас прошу, як законодавців, підняти це питання на державному рівні й встановити закони, адже тільки тоді ми зможемо діяти жорсткіше та боротися з незаконним видобутком бурштину», – підкреслив Троян.

За його словами, зараз задіяні усі силові структури та спецслужби, які можуть вплинути на вирішення проблеми. За півтора року було оголошено про підозру більш ніж трьомстам фігурантам справ про незаконний видобуток бурштину. Ці справи направлені до суду.

«Більшість з них – це місцеві жителі, але є особи більш важливі, тобто ті, які «курують» це питання», – зазначив Троян, додавши, що на викриття цих осіб спрямовані всі зусилля Нацполіції.

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Він також закликав членів комітету приєднатися до врегулювання проблеми навколо видобутку бурштину на законотворчому рівні.

Як відомо, що поліція перекрила канал постачання бурштину за кордон. До «схеми» зі скуповування і продажу каміння були залучені понад півтори сотні осіб, серед яких – іноземці. На складах вилучено понад 200 кг бурштину, підготовленого до відправки.