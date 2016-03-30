Поліція у День сміху проведе психологічне тестування скандаліста Киви
22:14, 30 березня 2016Суспільство
555 0
Скандальний начальник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Кива 1 квітня має пройти психологічне тестування.
Киву протестують / відео 112.ua
Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.
"01 квітня 2016 року в приміщенні Центру рекрутингу Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 54, буде проведено психологічне тестування MIDOT співробітників Національної поліції", - сказано у ньому.
До повідомлення додається список співробітників, запрошених на це тестування. У списку присутня лише одна особа - це Кива.
Читайте такожСкандальний глава департаменту Нацполіції висловив ставлення до геїв цитатою з Біблії, що закликає до їх вбивства
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter