Поліція у День сміху проведе психологічне тестування скандаліста Киви

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

"01 квітня 2016 року в приміщенні Центру рекрутингу Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 54, буде проведено психологічне тестування MIDOT співробітників Національної поліції", - сказано у ньому.

До повідомлення додається список співробітників, запрошених на це тестування. У списку присутня лише одна особа - це Кива.

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