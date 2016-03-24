Скандальний наркополіцейський Кива пояснив відмову від переатестації

Такий висновок можна зробити з його поста у Facebook, в якому він розповідає про "свою війну" та про причини того, чому він не йде на переатестацію.

Так, Кива звинувачує у дискредитаційній кампанії проти себе депутата від БПП Мустафу Найєма. Крім того, останньому та його брату Масі Найєму наркополіцеський закидає зв'язки з наркомафією.

Читайте такожКіва видалив з соцмережі запис про біблійну заборону на гомосексуалізм

"Завдання, яке перед ними поставлено, - зняти мене з посади будь-яким способом", - стверджує Кива.

Проте пізніше голова департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції видалив свій пост. Тепер його скріншот можна побачити на сторінці Масі Найєма у Facebook. Останній спростовує звинувачення Киви.

у Ильи Кивы весенне обострение. #кивабалабол#киваскажинаркотикамнетне стану писать много. человек, который уже не пе... Опубликовано Masi Nayyem 24 марта 2016 г.

Зазначимо, що Ілля Кива досі не пройшов переатестацію у новій поліції. Сам Кива заявив, що не пройшов на переатестацію, бо хворів.

Раніше скандальний начальник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Кива заявляв, що гомосексуалісти мають бути "скарані на смерть".