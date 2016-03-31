НАБУ завершило розслідування справи Абромавичуса проти Пасішника

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування кримінальної справи за фактом незаконного впливу виконавчого директора та в.о. заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника на міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

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Провадження було відкрито за ч. 1 ст. 344 Кримінального Кодексу України, йшла мова про вплив на міністра з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків та домогтися прийняття незаконного рішення.

Повідомляється, що детективи НАБУ повідомили підозрюваного Андрія Пасішника про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів.

Наразі сторона захисту з матеріалами досудового розслідування. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду.

Водночас НАБУ повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за заявою Абромавичуса за ч. 2 ст. 364 КК України, щодо здійснення на нього тиску з боку ряду народних депутатів України, триває.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року «Нафтогаз України» тимчасово відсторонив Пасішника від виконання обов'язків виконавчого директора у зв'язку з відкритим у НАБУ кримінальним провадженням.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

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Разом з тим, 8 лютого народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував Ігор Кононенко.

За заявою Абромавичуса НАБУ відкрило кримінальне провадження.