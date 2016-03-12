Пасішник відмовився давати свідчення в НАБУ у справі за заявою Абромавичуса

Про це антикорупційний прокурор України Назар Холодницький заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Як мені доповіли прокурори, процесуальні керівники зазначеного провадження, Пасішник вчора в НАБУ відмовився на підставі статті 63 Конституції України давати свідчення. Сказав, що оскільки він з дороги, втомлений, йому потрібно відпочити, набратися сил", - сказав він.

"Ми цю його заяву прийняли, і потім, звичайно, для мене, як для антикорупційного прокурора, так і для звичайного громадянина було дуже цікаво побачити в ефірі телеканалу "Інтер", де він досить бадьоро виглядав та досить бадьоро коментував ці обставини", - додав Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

Разом з тим 8 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував перший заступник фракції "БПП" Ігор Кононенко.

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За заявою Абромавичуса НАБУ відкрило кримінальне провадження, у зв'язку з чим «Нафтогаз України» тимчасово відсторонив Пасішника від виконання обов'язків.

9 березня у Бюро повідомили, що поштою надіслали Пасішнику документ про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).

11 березня Пасішник прийшов на допит в НАБУ.

Раніше в НАБУ повідомили, що Пасішник не з'явився на допит через від'їзд за кордон на лікування.