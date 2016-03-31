22 роки для Савченко: половина росіян вважають вирок справедливим – опитування

Протест проти суду незаконно утримуваної в РФ української льотчиці Надії Савченко викликав повагу і позитивні емоції всього у 3% респондентів. Про це свідчать результати дослідження "Левада-центру", які наводить "КоммерсантЪ".

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Згідно зі статистикою, поведінка Савченко під час суду викликала позитивні почуття у 5% респондентів. Інші були обурені голодуванням та зверненнями до громадськості чи не відчували особливих почуттів з цього приводу.

Хід суду 29% респондентів вважали виразно справедливим, а 43% — швидше справедливим, об'єктивним і неупередженим (в Москві 16% і 47% відповідно). Серед громадян РФ, які знають про справу, вирок називають справедливим і об'єктивним (51%), а деякі навіть занадто м'яким (22%). Занадто суворим і несправедливим рішення назвали 5%. Варіант, що "це не судове рішення, а показова розправа над українським військовослужбовцем", обрали 6% респондентів по країні, 17% не змогли відповісти. У Москві до Надії Савченко ставлення трохи інакше — тут 11% вважають рішення суду "розправою", а вирок занадто суворим.

Протест Надії Савченко проти суду не викликав симпатії у громадян РФ. 43% росіян "ніяких особливих почуттів" до її поведінки під час процесу не відчували, 18% відчували роздратування, 16% — презирство, 12% — обурення. І лише 2% — повагу і симпатію, 1% — захоплення. Як повідомлялося, після оголошення призначеного їй судом строку Надія Савченко почала співати гімн України. До цього перед своєю останньою промовою вона оголошувала голодування, незважаючи на те, що його дата була перенесена.

Також "Левада-центр" з'ясував, що 14% опитаних нічого не чули про суд над Надією Савченко, а 22% зовсім не стежили за процесом. Дуже уважно спостерігали за процесом 6%, досить уважно — 19%, без особливої уваги — 38%.

При цьому вирок, показує дослідження, запам'ятався лише 13% респондентів. Популярнішими у росіян були інші події: "наплив у Європу біженців з Близького Сходу" (15%), допінгові скандали (16%), висновок російської авіагрупи з Сирії (19%), сама війна в Сирії (22%), зростання цін (25%), теракти в Брюсселі (48%) і аварії Boeing в Ростові-на-Дону (50%)

Як повідомляв УНІАН, суд у російському Донецьку 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Савченко і її захист відкидали звинувачення і стверджували, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили в Росію.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня з вимогою повернути її в Україну.