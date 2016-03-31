Вища рада юстиції схвалив звільнення ще одного судді за переслідування активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками таємного голосування повідомив голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк.

Таким чином, на сьогоднішньому засіданні ВРЮ прийняла рішення внести подання про звільнення з посади за порушення присяги загалом стосовно шести суддів, з яких 5 – судді Апеляційного суду Києва Світлана Коваль, Олександр Бець, Марія Приндюк, Ольга Єфімова та Людмила Бартащук.

Рішення прийняті за результатами розгляду дисциплінарних справ, відкритих за висновками Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

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Вища рада юстиції дійшла висновку, що вказаними суддями під час розгляду справ щодо учасників масових акцій протесту були допущені дії, які не сумісні із зайняттям посади судді і свідчать про порушення ними присяги.

«Йдеться, насамперед, про ігнорування слідчими суддями обов’язку щодо контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Ми встановили, що слідчі судді під час розгляду низки справ не надали оцінки порушенню прав особи, зокрема на захист, не відреагували на надання слідством неповних або неналежних доказів, не звернули увагу на явні ознаки застосування до підсудних насильства. Нагадаю, що частини шоста-дев’ята статті 206 Кримінального процесуального кодексу України прямо зобов’язують суддю самостійно, незалежно від прохання особи, реагувати на факти застосування насильства під час затримання та попереднього розслідування», – наголосив Бенедисюк.

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Всього станом на сьогодні Вища рада юстиції завершила розгляд 39 із 41 дисциплінарної справи, відкритої за висновками Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції. Стосовно 29 суддів, які виносили рішення проти активістів Майдану, підтримано висновки Комісії і прийнято рішення про внесення подань про звільнення за порушення присяги судді. Стосовно восьми суддів – теж констатовано порушення, але направлено відповідні заяви до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для накладення більш м’якого дисциплінарного стягнення. Стосовно шести суддів – відмовлено у внесенні подання про звільнення.