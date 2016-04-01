Роботу пункту пропуску "Золоте" відновити досі не вдалося – прикордонники

Роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" сьогодні відновити не вдалося.

Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте", який вчора був відкритий на дорожньому коридорі "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ", за рішенням Голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, тимчасово не працює. Як вже повідомлялося, це пов’язане з тим, що представники незаконних збройних формувань відмовилися здійснювати пропуск осіб на напрямку відкритого КПВВ", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що за ініціативи української влади для вирішення даного питання залучено представників ОБСЄ, через яких також організовано інформування громадян, які скупчилися біля блокпосту бойовиків.

"Громадянам було запропоновано повернутися на підконтрольну українській владі територію для гарантування їх безпеки. Після повернення людей на КПВВ "Золоте" їх розмістили у пункті обігріву ДСНС, забезпечили гарячим чаєм та організували їх вивезення з контрольного пункту", - додали в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 березня, в Луганській області в районі міста Золоте відкрився автомобільний контрольний пункт в'їзду-виїзду.

Проте в другій половині дня його було закрито за розпорядженням Луганської обласної ВГА спільно з працівниками силових і правоохоронних органів.

"Бойовики встановили залізобетонні блоки і не пропускають людей і автомобілі в обох напрямках. Луганська обласна ВГА звернулася до представників місії ОБСЄ з проханням допомогти вирішити питання», - зазначив голова обласної держадміністрації Георгій Тука.

Він заявив про тимчасове закриття КПВВ у Золотому, щоб не наражати людей на небезпеку.