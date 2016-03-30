Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про величезну кількість порушень режиму припинення вогню в районі Ясинуватої та Авдіївки з обох боків лінії розмежування.

Як йдеться у звіті місії від 29 березня, опублікованому сьогодні, спостерігачі продовжують фіксувати велику кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, в основному в районі Ясинуватої та Авдіївки.

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"В районі між контрольованою урядом України Авдіївкою (17 км на північ від Донецька) та контрольованою «ДНР» Ясинуватою (16 км на північний схід від Донецька) Спеціальна моніторингова місія бачила численні порушення режиму припинення вогню. Перебуваючи у нерухомому стані у 3 км на захід від Ясинуватої, СММ чула 135 невизначених вибухів, 22 сплески вогню та 43 одиночних постріли із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї з боку 2-5 км на південний захід від позицій спостерігачів", - наголосили в місії.

Також спостерігачі зауважили, що під час перебування в Авдіївці спостерігачі чули один удар від артилерійського пострілу (з артилерії калібром 122 мм) та нарахували 15 сплесків вогню із великокаліберного кулемета у 4-6 км зі сходу, південного сходу від місця розташування спостерігачів.