Тіло адвоката російського ГРУшника Грабовського офіційно упізнали

Про це повідомили у прес-службі Національної асоціації адвокатів.

"На жаль, підтвердилося, що це наш колега і друг Юрій Грабовський", - повідомив адвокат, заступник Голови Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності Ігор Черезов.

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На сьогодні всі формальності, необхідні для отримання свідоцтва про смерть, виконані.

Поховання відбудеться 2 квітня на Лісовому кладовищі.

Як раніше повідомляв УНІАН, тіло адвоката Юрія Грабовського знайшли 25 березня вночі за 27 км від міста Жашків Черкаської області у запущеному колгоспному саду зі слідами насильницької смерті. Його місцезнаходження було невідоме з 5 березня 2016 року.