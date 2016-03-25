У військовій прокуратурі озвучили основні версії вбивства адвоката Грабовського

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Всі версії, які висунуло слідство, я про них не буду розповідати, і вони будуть відпрацьовані, не дивлячись на всі перепони і всі негативні можливі коментарі з будь-якого боку», - сказав Матіос.

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«Крім корисливих, побутових, інших версій слідство розглядає версію спеціально спланованої операції для того, щоб не тільки на свідченнях осіб про нібито їхню приналежність до спецслужб одного з них встановити реальну картину подій», - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Матіос раніше сьогодні заявив, що тіло Грабовського було знайдено в залишеному колишньому колгоспному саду за 27 км від Жашкова Черкаської області.

«Невелика група представників «Альфи», військової прокуратури та оперативних співробітників СБУ виїхала, та починаючи з 19.00 до 4-ї ранку ми шукали місце захоронення і місце вбивства адвоката Грабовського», - заявив він.

«О 4-й годині відразу після місця, вказаного затриманим (другим підозрюваним у вбивстві адвоката) в лісі, точніше в закинутому колишньому колгоспному садку за 27 км від міста Жашкова, при розкопуванні наткнулися на тіло загиблого адвоката Грабовського», - сказав Матіос.

Про зникнення Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі, стало відомо 10 березня. Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Олександра Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.

20 березня в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.