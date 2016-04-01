Проти слідчих у справі "діамантових прокурорів" розгорнуто інформаційну кампанію - Касько

Про це в ефірі Громадського заявив екс-заступник Генерального прокурора Віталій Касько.

«Системно ллється бруд на людей, які розпочали справу так званих «діамантових прокурорів». Вся команда слідчих і прокурорів, які цим займалися, були піддані таким інформаційним атакам. Про них поширюється завідомо неправдива інформація, їх поливають брудом», — зазначив Касько.

Він зазначив, що наразі у ГПУ і СБУ фактично усунули від роботи людей, які займалися даною справою.

«На сьогоднішній момент заступників генерального прокурора, які займалися даною справою немає в ГПУ, першого заступника голови СБУ, начальника головного управління К, де-факто немає в СБУ. Він не звільнений, але йому не дають можливість приступити до роботи», — сказав Касько.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

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Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабаря.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових" прокурорів до суду.