У ГПУ тривають "чистки" серед співробітників, які розслідували справу "діамантових прокурорів"
Заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе заявляє про подальші звільнення співробітників ГПУ, які займалися розслідуванням справи "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна.
Про це Сакварелідзе повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Звільнення тривають!!! Сьогодні всім іншим нашим хлопцям, які безпосередньо брали участь у справі "діамантових" прокурорів, продовжують по черзі вручати повідомлення про звільнення", - написав він.
Сакварелідзе також повідомив, що завтра біля ГПУ об 11.00 проходитиме акція на підтримку тих, кого намагаються цинічно "вичавити" з ГПУ як помста за принципову позицію у боротьбі з корупціонерами".
Звільнення тривають!!! Сьогодні всім іншим нашим хлопцям, які безпосередньо брали участь у справі "діамантів...Опубліковано Davit Sakvarelidze24 березня 2016 р.
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Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 березня, Сакварелідзе заявив, що двом співробітникам Генеральної інспекції ГПУ вручили повідомлення про звільнення.
Раніше Сакварелідзе повідомляв, що за 4 місяці проти співробітників з його команди Генпрокуратура порушила сім кримінальних проваджень.
Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.
Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.
4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.