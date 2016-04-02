СБУ викрила шпигуна, який вербував військових переходити на бік "ДНР" (відео)

СБУ викрила агента російських спецслужб - військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомили у прес-службі відомства.

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Терористи "заслали" агента до лав Збройних сил України під час однієї з хвиль мобілізації. Наразі його підрозділ базувався безпосередньо на лінії розмежування.

Згодом, після призначення командиром розвідувальної груп, він мобільним зв’язком та під час особистих зустрічей на тимчасово окупованій території передавав бойовикам інформацію про розташування бойових позицій своєї частини та місця виконання завдань розвідувальними групами ЗСУ.

Зокрема, за завданням російських кураторів агент схиляв до переходу на бік терористів військовослужбовців своєї розвідгрупи. За це йому обіцяли "підвищення по службі" у "міноборони ДНР" та будинок або квартиру.