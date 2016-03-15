На Дніпропетровщині СБУ затримала агітатора-вербувальника "ДНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, чоловік у червні 2014 року перебував на території тимчасово окупованого терористами Донецька.

Він встановив контакт з представниками терористичної організації "ДНР" та отримав завдання організувати на території західного Донбасу підтримку дій бойовиків.

Повернувшись додому, спільник терористів через російські соціальні мережі почав вербувати місцевих мешканців до незаконних збройних формувань бойовиків.

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"Він також поширював матеріали антиукраїнського характеру, популяризував дії терористів "ДНР/ЛНР" та закликав до спротиву силам антитерористичної операції", - сказано в повідомленні.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у зловмисника комп'ютерну техніку з доказами агітації та пропаганди терористичних організацій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх прибічників створення проросійського підпілля на Дніпропетровщині.