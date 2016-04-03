МВС не скасує розшук Іванющенка – Аваков

Юрій Іванющенко, відомий також як "Єнакіївський", залишається в розшуку, і МВС не буде виконувати рішення суду про протилежне. Про це глава МВС Арсен Аваков написав у своєму Facebook.

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"Де там ця безсовісний папірець, званий "рішенням суду про зняття з розшуку Іванющенко"? Прийде – пустимо його перевірятися з кімнати до кімнати (міністерства - ред.), з поверху на поверх... ретельно. А поки, сподіваюся, колеги з Генпрокуратури - винесуть і апеляцію, і нове рішення... Іванющенко залишається в розшуку!" – заявив Аваков.

"МВС не буде виконувати ганебне рішення "суду" про зняття з розшуку Юрія Іванющенка (Єнакіївського). "Суддя" Чаус та ухвалювані ним рішення в черговий раз запевнюють мене і, сподіваюся, усе суспільство в необхідності якнайшвидшого голосування в Раді пакету законів про повну судову реформу та повне перезавантаження судів!" – додав глава МВС.

МВС не буде виконувати ганебне рішення «суду» про зняття з розшуку Юрія Іванющенка (Єнакіївського). «Суддя» Чаус і винос... Опубліковано Arsen Avakov2 квітня 2016 р.

Нагадаємо, 1 квітня прокурор ГПУ Владислав Куценко заявив, що ГПУ оскаржила рішення суду, яке зобов'язує закрити справу щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів, бізнесмена Юрія Іванющенка.

"Я запевняю вас, справу за Іванющенко не закрито. Дійсно, було рішення суду, яке зобов'язувало прокуратуру закрити цю справу, але ми її не закрили, ми його оскаржили в судовому порядку. Якщо увійти до ЄРДР, то буде зазначено, що справа щодо Іванющенка відкрита", - заявив Куценко.

Юрій Іванющенко входить до переліку осіб, проти яких Європейський Союз вводив санкції. В березні 2016 року Євросоюз ще на рік продовжив санкції щодо Януковича і його соратників.