В ГПУ спростовують закриття справ проти екс-регіоналів Єфремова та Іванющенка

Про це прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Стосовно Єфремова справді розслідується кілька кримінальних проваджень, і заявляти, що справу Єфремова закрито, - це не відповідає дійсності. Головне - справа в суді, він перебуває в статусі обвинувачуваного, прокуратура від своїх звинувачень не відмовляється і не відмовлятиметься, поки ми не отримаємо обвинувального вироку. Отже, обвинувачуваний Єфремов. Справді, був один з епізодів, пов'язаний із сепаратистськими закликами, це лише одне з маленьких проваджень стосовно Єфремова", - сказав Куценко.

Він підтвердив, що продовжувати розслідування у кримінальній справі про заклики до сепаратизму не було сенсу через висновки експертизи.

"Незалежна експертиза, оцінивши розмову того самого Єфремова, нібито сепаратистську, дійшла висновків, що в цій розмові цих закликів до сепаратизму немає, це висновок експертизи. За тих обставин провадження, пов'язане з його закликами, ми не маємо права вести далі", - заявив прокурор.

За словами Куценка, прокуратура продовжує вести інші кримінальні справи стосовно колишнього "регіонала".

"Що стосується економічних проваджень стосовно Єфремова, то вони не закриті, проводяться слідчі дії, аналізуються документи, я думаю, що найближчим часом мої колеги вийдуть на такий документ як "підозра", - сказав Куценко.

Разом з тим він висловив думку, що суд винесе обвинувальний вирок щодо Єфремова у справі про "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

"Справа, яка стосується "диктаторських законів", де головний фігурант Єфремов, вже в суді, обвинувальний акт перебуває в суді, доказової бази у нас досить багато, щоб довести це до обвинувального вироку. Він сам у статусі обвинуваченого, там ще окремі фігуранти проходять у цій справі, вони сьогодні переховуються, в тому числі депутати від Комуністичної партії. Я бачу там досить серйозну перспективу для перемоги обвинувачення та отримання обвинувального вироку", - заявив він.

Крім того, Куценко вдзначив, що ГПУ оскаржила рішення суду, яке зобов'язує закрити справу щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів, бізнесмена Юрія Іванющенка.

"Я запевняю вас, справу за Іванющенко не закрито. Дійсно, було рішення суду, яке зобов'язувало прокуратуру закрити цю справу, але ми його не закрили, ми його оскаржили в судовому порядку. Якщо увійти в РРДР, то буде зазначено, що справу за Іванющенко відкрито", - заявив Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, 31 березня начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що кримінальне провадження стосовно Єфремова щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі закрито, оскільки судова експертиза не побачила в його висловлюваннях закликів до розпалювання ворожнечі.

Стосовно Єфремова відкрито ще два провадження: за фактом фальсифікації результатів голосування у Верховній Раді за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року і за зловживання владою або службовим становищем при закупівлі державним підприємством "Луганськвугілля" надання послуг з монтажу шахтного устаткування і низьковольтної апаратури.

Як заявив 18 лютого Горбатюк, у Генпрокуратурі вважають, що суд навмисно затягує розгляд справи Єфремова, який звинувачується у фальсифікації голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

26 лютого Печерський райсуд Києва відмовився приймати до розгляду кримінальне провадження щодо "дикторських законів" і вирішив передати справу для визначення підсудності до апеляційного суду.

Нагадаємо, Юрій Іванющенко входить до числа осіб, проти яких Європейський Союз вводив санкції. У березні 2016 року Євросоюз ще на рік продовжив санкції щодо Януковича і його соратників.