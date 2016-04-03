У Раді адвокатів не виключають, що вбивці Грабовського вчинили ще сім таких епізодів

За людьми, які, ймовірно, скоїли вбивство адвоката російського спецпризначенця Юрія Грабовського, є ще сім подібних злочинів. Про це, посилаючись на інсайдерську інформацію, заявив член Ради адвокатів України Сергій Осика, передає Hromadske.tv.

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"Є інсайдерська інформація про те, що разом із цим убивством, яке скоїли ці люди, є ще близько семи епізодів, коли вони вбивали людей і таким же чином закопували. Тому не можна просто говорити про те, що Юра (Грабовський — УНІАН) опинився не в тому місці і не в той час", — сказав Осика.

Він також пояснив, як Грабовський отримав справу російських ГРУшників: "Він потрапив в цю справу через систему безкоштовної правової допомоги, яка видала йому доручення на участь у цій справі".

Як раніше повідомляв УНІАН, тіло адвоката російського ГРУшника Александрова Юрія Грабовського знайшли 25 березня вночі в 27 км від міста Жашків Черкаської області в занедбаному колгоспному саду зі слідами насильницької смерті. Його місцезнаходження було невідоме з 5 березня 2016 року.