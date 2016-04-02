Адвокат російського ГРУшника опублікувала фото підозрюваних у вбивстві Грабовського - ЗМІ

Адвокат російського ГРУшника Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська опублікувала фото двох підозрюваних у жорстокому вбивстві її колеги Юрія Грабовського, повідомляє ТСН.ua.

"За інформацією слідства, ці два шмаркача є підозрюваними у вбивстві Юрія Грабовського. Мені насилу віриться в це, Ви вже вибачте... При цьому, 26-річний Артем був у Єгипті і спокійно викладав фото в соцмережі з курорту", - написала Соколовська в Facebook.

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Як раніше повідомляв УНІАН, тіло адвоката Юрія Грабовськогознайшли 25 березня вночі в 27 км від міста Жашків Черкаської області в занедбаному колгоспному саду зі слідами насильницької смерті. Його місцезнаходження було невідоме з 5 березня 2016 року.