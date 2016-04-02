Адвокат російського ГРУшника опублікувала фото підозрюваних у вбивстві Грабовського - ЗМІ
Адвокат Соколовська не може повірити, що злочин скоїли ці "шмаркачі".
Адвокат російського ГРУшника Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська опублікувала фото двох підозрюваних у жорстокому вбивстві її колеги Юрія Грабовського, повідомляє ТСН.ua.
"За інформацією слідства, ці два шмаркача є підозрюваними у вбивстві Юрія Грабовського. Мені насилу віриться в це, Ви вже вибачте... При цьому, 26-річний Артем був у Єгипті і спокійно викладав фото в соцмережі з курорту", - написала Соколовська в Facebook.
Читайте такожТіло адвоката російського ГРУшника Грабовського офіційно упізнали
Як раніше повідомляв УНІАН, тіло адвоката Юрія Грабовськогознайшли 25 березня вночі в 27 км від міста Жашків Черкаської області в занедбаному колгоспному саду зі слідами насильницької смерті. Його місцезнаходження було невідоме з 5 березня 2016 року.
По информации следствия, эти два "сопляка" являются подозреваемыми в убийстве Грабовского Юрия. Мне с трудом верится в э...Опубліковано Оксаною Соколовською 1 квітня 2016 р.