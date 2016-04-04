Суд звільнив під домашній арешт другого підозрюваного у розстрілі мобільної групи під Щастям

Про це йдеться в ухвалі Краматорського суду від 4 квітня, яку у своєму розпорядженні має УНІАН.

Згідно документа, суд частково задовольнив клопотання адвокатів Долженка та змінив підозрюваному міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням цілодобово носити електронний браслет.

Крім того, суд поклав на Долженка зобов’язання прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого, не відлучатися з міста, в якому прописаний, без дозволів слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, здати закордонний паспорт.

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"Термін дії домашнього арешту та обов’язків, покладених судом, визначити в межах двох місяців, до 2 червня 2016 року, включно, якщо строк домашнього арешту не буде продовжено", - йдеться в ухвалі.

У коментарі кореспондентові УНІАН голова юридичної фірми "СЕНС" Леонід Маслов, котрий є колишнім розвідником 92-ї ОМБр і організовує захист підозрюваних у нападі на групу "Ендрю" Олександра Свідра ("Змій") та Павла Долженка ("Крим"), підтвердив інформацію про звільнення з-під варти Долженка.

"Ми повертаємося до Харкова зі звільненим із-під варти бійцем", - наголосив Маслов.

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Він висловив задоволення ухваленим рішенням Краматорського міського суду, однак припустив, що прокуратура в апеляційному порядку оскаржить це рішення.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2015 року поблизу міста Щастя на Луганщині був скоєний напад на зведену мобільну групу волонтера Андрія Галущенка ("Ендрю"), що протидіяла переміщенню контрабанди. Внаслідок нападу загинули дві людини – сам волонтер і співробітник фіскальної служби, чотири людини були поранені.

У лютому 2016 року в Краматорську затримали підозрюваних в нападі на групу Галущенка демобілізованих бійців 92-ої бригади Олександра Свідра ("Змій") і Павла Долженка ("Крим"). Бійцям вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство за обтяжуючих обставин) Кримінального кодексу України, що в тому числі передбачає довічне позбавлення волі.