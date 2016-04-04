В Україні змінилися правила реєстрації місця проживання

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби, нагадавши, що це передбачено законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».

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Відповідно до закону, органом реєстрації визначено виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільського голову (у разі, якщо виконавчий орган сільської ради не утворено).

Загальна процедура та вимоги щодо переліку документів, які необхідні для реєстрації, суттєво не змінилися, зазначили в міграційній службі.

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Штампи до паспортів громадянина України проставлятимуть органи реєстрації, за винятком випадків відновлення втрачених документів та оформлення першого паспорта громадянина України. Місцеві громади передаватимуть інформацію про реєстрацію місця проживання для внесення до Єдиного державного демографічного реєстру.