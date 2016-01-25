Яценюк вручив ID-картки українцям, які отримують свій перший паспорт

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

«Це не паспорта колишнього радянського стилю - книжечки з вклеєними фотографіями, а новий паспорт у вигляді ідентифікаційної картки з чіпом, на який можна внести будь-яку ідентифікаційну інформацію».

«Україна переходить на нові рейки ідентифікації як громадянина, так і формування нових баз даних», - підкреслив він.

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ID-карти, зазначив Арсеній Яценюк, також потрібні, щоб в майбутньому біометричний паспорт, за яким українські громадяни будуть їздити без віз до країн-членів Європейського Союзу, видавався дуже швидко. Нові паспорти, за його словами, «повністю підпадають під стандарти ідентифікації, визначені в Європейському Союзі».

«Це наша велика програма, щоб зробити Україну частиною європейського простору і Європейського Союзу», - підкреслив прем'єр.

Яценюк також зазначив, що на ID-картці, крім основних даних, можуть бути приєднані, зокрема, дані про соціальні виплати, дані платника податків: «тобто буде єдиний документ. Не сто довідок - один-єдиний документ, яким ви можете ідентифікувати себе і отримувати послуги від держави, в тому числі через Інтернет».

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Як повідомляв УНІАН, ДМС почала оформляти картки посвідчення особи з 11 січня 2016 року.

На них будуть вносити біометричні дані власника такого паспорта. Українці з 1 січня 2015 року, мають право оформити біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Паспорти нового зразка будуть видавати безкоштовно всім громадянам України, які їх отримують вперше і досягли 14-річного віку. В даний момент, згідно з законодавством, паспорта видаються з 16 років.

Згідно чинного законодавства, паспорт громадянина України, який видається сьогодні підрозділами Державної міграційної служби України, має необмежений термін дії, а тому, навіть після впровадження паспортів нового зразка, такі паспорти залишаться чинними. Міняти їх на біометричні – це право, але не обов'язок кожного громадянина України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається строком на 10 років (кінцева дата дії вказана в паспорті) і навіть після впровадження документів нового зразка, такий паспорт є дійсним до зазначеної кінцевої дати дії. Громадяни можуть вільно перетинати кордон з такими паспортами, отримувати в них візи тощо. Разом з цим, при бажанні громадянина, він зможе обміняти цей паспорт на паспорт нового зразка, звернувшись до підрозділу ДМС України.

Аналогічна ситуація з іншими документами, передбаченими Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документах, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус": до завершення терміну дії документів "старого" зразка їх заміна на біометричні не є обов'язковою.

Законодавство України передбачає можливість відмови від оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм, в такому випадку видається паспорт без електронного чіпа, при цьому його оформлення обійдеться дешевше.