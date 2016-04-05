У Міноборони обіцяють, що строковики проходитимуть службу виключно за межами зони АТО

Солдати-строковики проходитимуть службу винятково поза межами району проведення антитерористичної операції.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай сьогодні на брифінгу.

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Він нагадав, що відповідно до указу президента України, з 5 травня розпочнеться черговий призов громадян на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань.

За його словами, призов триватиме до 30 червня. Чернобай зазначив, що чисельність громадян, яких планується призвати, уточнюється і буде залежати від заходів державних силових структур.

Призову підлягатимуть громадяни України, яким до дня відправлення у військову частину виповнилося 20 років, а також старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від строкової військової служби.

Речник нагадав, що термін строкової служби становить півтора року для тих, хто не має повної вищої освіти, та один рік для тих, хто її має.

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Чернобай наголосив, що відповідно до розпорядження президента України, солдати-строковики проходитимуть службу винятково поза межами району проведення АТО.

Він зазначив, що водночас згідно з указом глави держави в запас будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, які мають ступень вищої освіти - спеціаліст або магістр та відслужили встановлені терміни строкової військової служби. За його словами, їх звільнення в запас відбудеться протягом квітня - червня цього року.