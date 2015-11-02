В Україні стартував осінній призов, перенесений через вибори
11:12, 02 листопада 2015Суспільство
934 0
В Україні стартував осінній призов, який президент Петро Порошенко своїм указом переніс через проведення місцевих виборів.
Солдати / Фото УНІАН
Протягом листопада на строкову службу планують призвати 11 тис. осіб у віці від 20 до 27 років, повідомляє ТСН.
Читайте такожПорошенко підписав Закон, що забезпечує соцгарантії офіцерам, які несуть службу за призовом
В армії служитимуть 6 тис. українців, ще 5000 - в Національній гвардії. Призовники з вищою освітою служитимуть рік, без вищої освіти - півтора року. У той же час, строковиків обіцяють не залучати до бойових дій в зоні АТО.
Нагадаємо, що раніше глава Міноборони Степан Полторак заявив, що його відомство не зацікавлене у "вуличному" призові українців.
Сьогодні стартував осінній призов
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter