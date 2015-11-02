В Україні стартував осінній призов, перенесений через вибори

Протягом листопада на строкову службу планують призвати 11 тис. осіб у віці від 20 до 27 років, повідомляє ТСН.

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В армії служитимуть 6 тис. українців, ще 5000 - в Національній гвардії. Призовники з вищою освітою служитимуть рік, без вищої освіти - півтора року. У той же час, строковиків обіцяють не залучати до бойових дій в зоні АТО.

Нагадаємо, що раніше глава Міноборони Степан Полторак заявив, що його відомство не зацікавлене у "вуличному" призові українців.