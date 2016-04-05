В анексованому Криму виявили обгоріле тіло кримського татарина

Про це йдеться на сторінці Facebook Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

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«Житель селища Кайнаш (нині Краснофлотське) Ісмаілов ввечері пішов на насосну станцію Північно-Кримського каналу і не повернувся. Йому було близько 60 років», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поруч з тілом знайшли кримськотатарський національний прапор.

Як припустив член Меджлісу Амбеджіт Сулейманов, це могло бути самоспалення.